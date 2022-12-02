Джастин Гэтжи показал актуальную физическую форму. Фото
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Экс-претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.
Фото: Из личного архива Джастина Гэтжи
Напомним, в последнем поединке Гэтжи встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой проходил на турнире UFC 274. Поединок завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Ранее Гэтжи вместе с соотечественниками, бывшими чемпионами UFC Камару Усманом и Генри Сехудо, приезжал в Чечню, где, помимо прочего, упражнялся в стрельбе на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
Позже глава республики Рамзан Кадыров высказался о приезде бойцов.
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