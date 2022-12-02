Махачев начал подготовку к бою с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что начал подготовку к поединку с австралийцем Александром Волкановски.

«Бойцовский лагерь стартовал. Будь готов, коротышка», — написал Махачев.



Напомним, Махачев вызвал на бой Волкановски после того, как на турнире UFC 280 победил бразильца Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на бой. Их поединок должен состояться 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Спортивное шоу пройдёт в Австралии. Волкановски в последнем бою сражался с представителем США Максом Холлоуэем и одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: