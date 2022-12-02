Джейк Пол — Пимблетту: выигрываешь, и я дам тебе миллион долларов

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, сделал деловое предложение британскому бойцу UFC Пэдди Пимблетту.



«Дорогой Пэдди Пимблетт, ты утверждаешь, что мои бои были сфальсифицированы? Перестань называть Андерсона Силву преступником и приходи сразиться со мной.



Если выигрываешь, я дам тебе один миллион долларов. Выигрываю я – ты присоединишься к Объединённой ассоциации бойцов», — написал Пол у себя в социальных сетях.



Напомним, Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а также раскритиковать Хабиба Нурмагомедова.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: