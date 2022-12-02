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Боец UFC Пимблетт: Месси — лучший игрок в истории футбола

Боец UFC Пимблетт: Месси — лучший игрок в истории футбола
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Известный британский боец UFC Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгкой весовой категории (до 70 кг), высказал мнение, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом в истории.

«Я думаю, Месси – лучший игрок в истории. Также следовало бы обратить внимание на Кенни Далглиша. Возможно, он лучший игрок, когда-либо выступавший за «Ливерпуль», — сказал Пимблетт на канале MOLA в YouTube.

30 ноября Месси сыграл свой 22-й матч на чемпионатах мира за национальную команду Аргентины, обойдя по этому показателю легендарного Марадону. Аргентина квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, заняв первое место в своей группе.

«Ряженые» болельщики оказались настоящими:

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