Агуэро получил резкое аудиосообщение от Альвареса после того, как заступился за Месси

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что получил от бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и действующего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса гневное аудиосообщение. Его Альварес отправил после того, как Агуэро заступился за соотечественника Лионеля Месси после резких высказываний в его адрес от Сауля. Звёздному боксёру не понравилось, что Месси задел ногой лежащую на полу футболку сборной Мексики в раздевалке.



«Он прислал мне аудиозапись. Трудно представить, сколько всякой дряни там было. Когда я открыл приложение и прочитал послания от Канело, то сказал: «О, чёрт».



Я ответил: «Мистер Канело, я думаю, ты ошибаешься, ты не знаешь Лео, он не наступал на футболку сборной Мексики. Признай, что ты не прав». И тогда он сказал, что я должен уважать его мнение», — приводит слова Агуэро Marca со ссылкой на его стрим.

10 фактов о Канело Альваресе: