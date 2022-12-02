Павлович ответил на сравнения с Фрэнсисом Нганну
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович ответил на сравнения с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
Экс-тренер камерунского бойца Фернанд Лопес ранее называл Павловича «белым Нганну».
«В первую очередь нужно быть собой. Безусловно, приятно, когда о тебе говорят хорошее, но оставаться нужно собой. Я думаю, мы с Нганну ведём бои в разных стилях. У него другие габариты, более прямолинейный. Фрэнсис знает, что у него безумная мощь в кулаках, и просто идёт напролом. Ему нужно только попасть в соперника», — сказал Павлович в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Сергей Павлович свой следующий бой проведёт в рамках турнира UFC on ESPN в ночь на 4 декабря в Орландо. Российский боец сойдётся с австралийцем Таем Туивасой.
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