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Махачев включил себя в топ-5 бойцов ММА на данный момент

Махачев включил себя в топ-5 бойцов ММА на данный момент
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал топ-5 лучших бойцов ММА на данный момент.

«У нас есть рейтинг бойцов pound-for-pound, его по праву возглавляет Алекс Волкановски, за ним идёт Исраэль Адесанья. Думаю, эти списки составляют профессионалы. Камару Усман тоже был бы в топ-3. Дальше я всегда ставлю в топ Деметриуса Джонсона, несмотря на то что он уже ушёл из UFC. Он в целом первый по своим навыкам, мог быть первым в рейтинге. Ну и меня сейчас поставили на третье место», — сказал Махачев в разговоре с гимнастом Никитой Нагорным на YouTube-шоу «Обмен спортом».

На счету Ислама Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы. В феврале 2023 года в рамках турнира UFC 284 Махачев встретится с Алексом Волкановски.

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