Боец UFC: многие будут разочарованы, если Чимаев получит титульный бой

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус Дю Плесси прокомментировал возможный поединок между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.



«Я думаю, многие будут разочарованы, если Чимаев получит титульный бой. Я имею в виду, что это повлияет на доверие к UFC, в матчмейкинге будут сомневаться. Сначала Чимаев должен проявить себя в среднем весе. Он не выиграл ни у одного человека из рейтинга в нашем дивизионе. Так что я с удовольствием побью сначала Даррена Тилла 10 декабря, а потом готов разобраться с его дружком Чимаевым», — сказал Дю Плесси в интервью The Schmo.



Ранее Хамзат Чимаев, выступавший в полусреднем дивизионе, заявил, что готов подраться с Алексом Перейрой за титул чемпиона в среднем весе.



На счету Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

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