Туиваса поделился ожиданиями от боя Волкановски и Махачева
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Австралийский боец смешанных единоборств в тяжёлом весе Тай Туиваса поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Это будет тяжёлый бой и крутой главный поединок для турнира в Австралии. Думаю, Волкановски покажет себя с лучшей стороны. Он впечатляет каждый раз, когда выходит в октагон. Бой с Махачевым будет для него большим вызовом. Особенно учитывая то, что это будет проходить на глазах у австралийской публики. Исламу будет тяжело в этом поединке, как и Алексу. Ну а что касается меня, я затеряюсь в толпе и буду смотреть бой», — сказал Туиваса в интервью Fox Sports Australia.
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдёт в рамках турнира UFC 284, который состоится в феврале 2023 года.
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