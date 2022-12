Все результаты взвешивания RCC 13 с главным боем Шлеменко — Исмаилов

3 декабря в Екатеринбурге состоится главный российский турнир 2022 года RCC 13. В главном поединке вечера сойдутся известные российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.



Предварительный кард



Игорь Шардаков (63,95 кг) vs Максим Вакин (63,80 кг)



Никита Кондратов (77,45 кг) vs Александр Красовский (74,85 кг)



Чингиз Минязев (77,45 кг) vs Владислав Фунтов (77,40 кг)



Георгий Беляев (66,20) vs Тимур Тогончиев (65,15)



Константин Симонов (66,30 кг) vs Андрей Тимушев(65,55)



Иван Бондарчук (66,20 кг) vs Максим Дюпин (66,30 кг)



Основной кард



Марина Мохнаткина (65,90 кг) vs Татьяна Агиар (66,30 кг)



Владимир Пальченков (70,75 кг) vs Владимир Кузьминых (70,75 кг)



Артур Караваев (77,55 кг) vs Нельсон Гомес (77,50 кг)



Илья Ерастов (70,65 кг) vs Александр Грозин (70,75 кг)



Алексей Кунченко (77,25 кг) vs Магомедcайгид Алибеков (77,40 кг)



Тимур Нагибин (70,70 кг) vs Али Абдулхаликов (70,65 кг)



Главный кард



Михаил Рагозин (84,30 кг) vs Шара Буллет (84,30 кг)



Иван Штырков (93,35 кг) vs Асылжан Бахытжанулы (93,45 кг)



Магомед Исмаилов (84,25 кг) vs Александр Шлеменко (84,15 кг)