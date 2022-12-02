Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье усомнился в том, что Анкалаев достоин титульного боя

Кормье усомнился в том, что Анкалаев достоин титульного боя
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств Магомеде Анкалаеве, который в ночь на 11 декабря проведёт бой с Яном Блаховичем за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом дивизионе промоушена.

«Магомед не очень известен публике, его не назвать безоговорочно признанным претендентом. Анкалаев не так долго в игре, и у него не было соперников, которые могли бы сделать его узнаваемым. Самое громкое имя его соперника — Энтони Смит. Не имею ничего против Смита, но это не одно и то же с моими поединками с Фрэнком Миром или Бигфутом. Нужны соперники высокого уровня, чтобы прийти к титулу», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Последний бой Анкалаев провёл с Энтони Смитом в июле этого года и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Вместо Деда Мороза — Чешский Самурай. Прохазка подарил Анкалаеву титульник! Вместо Деда Мороза — Чешский Самурай. Прохазка подарил Анкалаеву титульник!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022