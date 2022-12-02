Кормье усомнился в том, что Анкалаев достоин титульного боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств Магомеде Анкалаеве, который в ночь на 11 декабря проведёт бой с Яном Блаховичем за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом дивизионе промоушена.



«Магомед не очень известен публике, его не назвать безоговорочно признанным претендентом. Анкалаев не так долго в игре, и у него не было соперников, которые могли бы сделать его узнаваемым. Самое громкое имя его соперника — Энтони Смит. Не имею ничего против Смита, но это не одно и то же с моими поединками с Фрэнком Миром или Бигфутом. Нужны соперники высокого уровня, чтобы прийти к титулу», — приводит слова Кормье MMA Fighting.



Последний бой Анкалаев провёл с Энтони Смитом в июле этого года и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.