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UFC on ESPN 42: Павлович легче Туивасы на 5 кг и другие результаты взвешивания

UFC on ESPN 42: Павлович легче Туивасы на 5 кг и другие результаты взвешивания
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В ночь на 4 декабря в Орландо состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 42. Главным событием вечера станет поединок Стивена Томпсона с Кевином Холландом. Также на турнире выступит российский тяжеловес Сергей Павлович, который встретится с Таем Туивасой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Основной кард:

Стивен Томпсон (77,11 кг) vs. Кевин Холланд (77,34 кг)

Брайан Барберена (77,34 кг) vs. Рафаэль дос Аньос (77,11 кг)

Матеус Николау (57,15 кг) vs. Мэтт Шнелл (57,15 кг)*

Сергей Павлович (115,67 кг) vs. Тай Туиваса (120,66 кг)

Роман Долидзе (84,14 кг) vs. Джек Херманссон (84,37 кг)

Эрик Андерс (84,37 кг) vs. Кайл Докос (83,69 кг)

Предварительный кард:

Нико Прайс (77,11 кг) vs. Филип Роу (78,7 кг)**

Эмили Дюкот (52,39 кг) vs. Анджела Хилл (52,39 кг)

Клэй Гуида (70,08 кг) vs. Скотт Хольцман (70,53 кг)

Марк Диакеси (70,53 кг) vs. Майкл Джонсон (70,76 кг)

Даррен Элкинс (65,77 кг) vs. Джонатан Пирс (66,22 кг)

Трейси Кортес (56,7 кг) vs. Аманда Рибас (56,7 кг)

Натан Леви (70,76 кг) vs. Хенаро Вальдес (70,76 кг)

Фрэнсис Маршалл (65,77 кг) vs. Марсело Рохо (65,77 кг)

Ясмин Хауреги (52,39 кг) vs. Истела Нунес (51,94 кг)

* Сделал вес со второй попытки
**Провалил взвешивание

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