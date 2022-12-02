Гловер Тейшейра отговорил Перейру от боя с Чимаевым

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал, что отговорил своего соотечественника Алекса Перейру от боя с Хамзатом Чимаевым.



«Это всё сплошная болтовня. Я обычно не вступаю в бессмысленные разговоры, но Алекс действительно хотел бой с Чимаевым. Он позвонил менеджеру и попросил организовать бой в Бразилии. Я сказал, что его ноги ещё болят и он не восстановился после тяжёлого боя, рекомендовал ему расслабиться. Он сказал, что хочет бой в полутяжёлом весе, чтобы не сбрасывать много, но я убедил его остановиться и подождать», — приводит слова Тейшейры Heavy.



Ранее представители команды Хамзата Чимаева также сообщили, что не заинтересованы в поединке в рамках полутяжёлого веса.

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