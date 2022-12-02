Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гловер Тейшейра отговорил Перейру от боя с Чимаевым

Гловер Тейшейра отговорил Перейру от боя с Чимаевым
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал, что отговорил своего соотечественника Алекса Перейру от боя с Хамзатом Чимаевым.

«Это всё сплошная болтовня. Я обычно не вступаю в бессмысленные разговоры, но Алекс действительно хотел бой с Чимаевым. Он позвонил менеджеру и попросил организовать бой в Бразилии. Я сказал, что его ноги ещё болят и он не восстановился после тяжёлого боя, рекомендовал ему расслабиться. Он сказал, что хочет бой в полутяжёлом весе, чтобы не сбрасывать много, но я убедил его остановиться и подождать», — приводит слова Тейшейры Heavy.

Ранее представители команды Хамзата Чимаева также сообщили, что не заинтересованы в поединке в рамках полутяжёлого веса.

Новость по теме
Гловер Тейшейра поделился прогнозом на бой Анкалаева с Блаховичем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022