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Шлеменко объяснил, почему не стал трогать пояс на дуэли взглядов с Исмаиловым

Шлеменко объяснил, почему не стал трогать пояс на дуэли взглядов с Исмаиловым
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко объяснил, почему не стал трогать пояс на битве взглядов с Магомедом Исмаиловым.

«Почему отказался трогать пояс? Потому что не положено, я не хотел трогать раньше времени. Как мне последняя дуэль взглядов? Хорошая, уже жёсткость выросла», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым возглавит турнир по смешанным единоборствам RCC 13, который пройдёт в Екатеринбурге, в субботу, 3 декабря. Бой в среднем весе продлится пять раундов.

На счету Александра Шлеменко 61 победа в профессиональных смешанных единоборствах при 14 поражениях, ещё один бой завершился вничью. У Магомеда Исмаилова 21 бой в ММА, в которых он одержал 17 побед. У бойца также три поражения и ничья.

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