Блахович: Чимаев опаснее Адесаньи, он победит Перейру

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович высказался по поводу возможного поединка между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.
Я думаю, Чимаев будет опаснее Адесаньи для Перейры. И если у Исраэля получилось перевести Алекса и продержать его весь раунд на земле, то для Хамзата провести тейкдаун вообще не станет проблемой. Но не забывайте, что Алекс Перейра прекрасно работает в стойке. Я всё же склоняюсь к тому, что если такой бой состоится, то Чимаев одержит победу», — сказал Блахович в интервью Helen Yee Sports.
Хамзат Чимаев предлагал Алексу Перейре бой за звание чемпиона UFC в среднем весе, но бразилец в ответ предложил подраться в полутяжёлом весе.
На счету Чимаева 12 поединков в ММА и 12 побед в них.
- 2 декабря 2022
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