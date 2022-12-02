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Блахович: Чимаев опаснее Адесаньи, он победит Перейру

Блахович: Чимаев опаснее Адесаньи, он победит Перейру
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович высказался по поводу возможного поединка между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

Я думаю, Чимаев будет опаснее Адесаньи для Перейры. И если у Исраэля получилось перевести Алекса и продержать его весь раунд на земле, то для Хамзата провести тейкдаун вообще не станет проблемой. Но не забывайте, что Алекс Перейра прекрасно работает в стойке. Я всё же склоняюсь к тому, что если такой бой состоится, то Чимаев одержит победу», — сказал Блахович в интервью Helen Yee Sports.

Хамзат Чимаев предлагал Алексу Перейре бой за звание чемпиона UFC в среднем весе, но бразилец в ответ предложил подраться в полутяжёлом весе.

На счету Чимаева 12 поединков в ММА и 12 побед в них.

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