Тренер Оливейры: у Чарльза не будет реванша с Махачевым, мы получим другого соперника

Тренер бразильского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима отреагировал на слухи о том, что его подопечный может получить реванш с Исламом Махачевым.



«Ребята, я хочу сказать, что Чарльзу не предлагали реванш с Махачевым, как об этом написали некоторые сайты. Это не является правдой. Чарльз действительно получит возможность подраться на турнире в Бразилии, но, конечно, не реванш с Исламом. У Оливейры будет другой соперник», — написал Лима на своей странице в социальной сети.



В октябре на турнире UFC 280 Чарльз Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом в титульном поединке. Таким образом, российский боец стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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