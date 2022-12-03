Анатолий Малыхин победил Ренье де Риддера и стал обладателем двух поясов One Championship
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Сегодня, 3 декабря, в Маниле (Филиппины) на многофункциональной арене Mall of Asia состоялся турнир крупнейшего азиатского промоушена ONE FC, главным событием которого стал бой чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера и обладателя титула временного чемпиона в тяжёлом весе Анатолия Малыхина. Бой завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.
В активе 34-летнего Малыхина на данный момент 11 побед в 11 поединках. Анатолий также является временным чемпионом ONE Championship в тяжёлом весе. Для 32-летнего де Риддера это поражение стало первым при 16 победах. При этом у знаменитого нидерландца остался титул в среднем весе.
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