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Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко накануне боя

Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко накануне боя
fightnights.ru
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Александру Шлеменко накануне их поединка.

«Саша, что бы у меня ни спрашивали и как бы ни переворачивали твои слова, я переворачиваю их обратно и ставлю всё на свои места. Я тебя уважаю, и как бы ни сложился бой, буду уважать тебя так же! Это главный респект-бой в российском ММА! Зайдём в клетку, покажем красивый бой, пожмём руки и поедем к своим семьям», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Напомним, бой между Исмаиловым и Шлеменко состоится сегодня, 3 декабря, на турнире RCC 13. Оба спортсмена приняли участие в церемонии взвешивания. Вес Магомеда составил 84,25 килограмма, Александр показал на весах 84,15 кг.

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Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13.

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