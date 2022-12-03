Магомед Исмаилов обратился к Александру Шлеменко накануне боя

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Александру Шлеменко накануне их поединка.



«Саша, что бы у меня ни спрашивали и как бы ни переворачивали твои слова, я переворачиваю их обратно и ставлю всё на свои места. Я тебя уважаю, и как бы ни сложился бой, буду уважать тебя так же! Это главный респект-бой в российском ММА! Зайдём в клетку, покажем красивый бой, пожмём руки и поедем к своим семьям», — написал Исмаилов в социальных сетях.



Напомним, бой между Исмаиловым и Шлеменко состоится сегодня, 3 декабря, на турнире RCC 13. Оба спортсмена приняли участие в церемонии взвешивания. Вес Магомеда составил 84,25 килограмма, Александр показал на весах 84,15 кг.

Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13.