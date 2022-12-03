Дос Аньос заявил о желании подраться с Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что хотел бы получить бой с Конором Макгрегором.
«Скорее всего, Макгрегор не сможет гонять вес до лимита лёгкого дивизиона и будет выступать в категории до 77 килограммов. Бой с ним? В этом есть смысл, я бы хотел драться с теми, кто может что-то предложить. Я — бывший чемпион и уже много лет в UFC, так что заслуживаю большой бой. Хочу драться с легендами нашего спорта, с теми, кто уже накопил много боёв. Я ищу именно такие поединки», — приводит слова дос Аньоса Middle Еasy.
Свой следующий бой Рафаэль дос Аньос проведёт с Брайаном Барбереной в ночь на 4 декабря на турнире UFC on ESPN.
Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года.
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