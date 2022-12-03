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Сехудо устроил «реванш» с Хасбиком и поймал блогера на болевой приём

Сехудо устроил «реванш» с Хасбиком и поймал блогера на болевой приём
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вновь сошёлся в шуточной схватке с популярным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

Сехудо поймал блогера на болевой приём и одержал победу над Хасбиком в «реванше».

Бой Сехудо с Хасбиком

Осенью Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC, согласно которому будет участвовать в различных мероприятиях с целью освещения промоушена.

Генри Сехудо не выходил в октагон с мая 2020 года. Тогда экс-чемпион одержал досрочную победу над Домиником Крузом.

Сехудо планирует возобновить профессиональную карьеру в UFC поединком с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом. Бой может состояться в марте 2023 года.

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