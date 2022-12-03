Стерлинг сделал дерзкий прогноз на предстоящий бой с Сехудо

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг уверен, что без проблем справится с Генри Сехудо в их предстоящем поединке.
«Откровенно говоря, я мог бы финишировать его в первом раунде. Реально уверен, что такое может произойти. На мой взгляд, Сехудо будет слишком наивен и будет спешить. Я представляю, как он совершает ошибку и оставляет возможность выйти на удушающий. Сехудо не тот парень, которого я побью в стойке. Буду выигрывать другим способом. Если давать прогноз, скажу, что выиграю во втором раунде. Брошу вызов себе и сделаю прогноз — я выиграю техническим нокаутом во втором раунде», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.
Ранее стало известно, что Стерлинг следующую защиту титула проведёт с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.
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