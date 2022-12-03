Промоутер: возможно, в 2023 году Бивол дважды подерётся за звание абсолютного чемпиона

Известный промоутер Эдди Хирн считает, что российский непобеждённый боксёр Дмитрий Бивол в 2023 году может получить два боя за звание абсолютного чемпиона мира и один из этих поединков может быть с Саулем Альваресом.
«Эдди Рейносо (тренер Альвареса. — Прим. «Чемпионата») сказал, что Бивол готов к реваншу во втором среднем весе. Мы бы хотели сначала устроить бой с Райдером, а потом с Биволом. Рейносо предложил дать Дмитрию возможность стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем, сразившись с Канело.
При этом я знаю, что для Бивола самое важное его наследие, бои. Нужно дать ему эту возможность. Да, бой с Артуром Бетербиевым — часть плана по завоеванию титула абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Но есть шанс, что Бивол может дважды подраться за абсолют, посмотрим», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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