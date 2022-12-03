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Менеджер Усика заявил, что бой Александра с Тайсоном Фьюри сорвался по вине британца

Менеджер Усика заявил, что бой Александра с Тайсоном Фьюри сорвался по вине британца
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Менеджер украинского боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Александр Красюк рассказал о срыве поединка с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри.

«Фьюри избегал Усика и раньше. Это просто факт, а не проявление какого-то неуважения. В этом году у Тайсона был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Ближний Восток был согласен принять бой, оставалось дождаться одного элемента — согласия Тайсона, но он его не дал. В этом и была вся проблема, и бой сорвался», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в ночь с 3 на 4 декабря проведёт бой с соотечественником Дереком Чисорой.

Александр Усик в своём последнем поединке выиграл раздельным решением судей у Энтони Джошуа.

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