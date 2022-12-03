Фьюри: Красюк — такой же кретин, как и Усик, я дам пощёчину обоим

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на слова Александра Красюка, менеджера Александра Усика.



Ранее Фьюри заявил, что даст пощёчину Усику, если тот придёт на его бой с Чисорой, а Красюк ответил, что британцу будет сложно привести угрозу в исполнение.



«Александр Красюк — кретин, как и его боксёр Усик. Так что мне абсолютно плевать на этих парней, я дам пощёчину им обоим. Бой с Усиком не в силе, потому что я пока на него не соглашался. Я беру по одному бою за раз и сейчас мой соперник — Дерек Чисора. Остальные могут и дальше сигналить. Шугар Хилл Стюард (тренер Фьюри. — Прим. «Чемпионата») будет свободен в субботу, так что, думаю, он выйдет и ударит менеджера Усика. Пусть просто найдёт уродливого иностранца и даст ему в челюсть — это будет Красюк», — цитирует Фьюри talkSport.



Поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры пройдёт в ночь на 4 декабря.

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