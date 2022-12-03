Нганну рассказал, когда начался его конфликт с UFC

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о своём конфликте с UFC.



«Вся эта ситуация с UFC началась уже достаточно давно и намного раньше, чем все считают. Просто я молчал, а они постоянно пытались контролировать повестку и манипулировали мнением людей об этом конфликте. Тогда, после боя с Миочичем в 2018 году, они выставили меня плохим парнем, который отказывается драться. Сделали меня в глазах людей тем, кем я не был. Я же просто хотел лучшего для себя, и вы меня должны понять. Думаю, каждый хочет добиться для себя лучшего», — приводит слова Нганну MMA News.



Свой последний поединок Нганну провёл в январе этого года и одержал победу над Сирилем Ганом единогласным решением судей.

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