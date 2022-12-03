Блахович: Адесанья никогда не победит Алекса Перейру

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович считает, что Исраэль Адесанья не сможет взять реванш у Алекса Перейры, если не изменит свой план на бой.



«На мой взгляд, Алекс Перейра является именно тем парнем, у которого Исраэль Адесанья никогда не сможет выиграть. Он уже трижды проиграл Алексу, но да, в последней их встрече по правилам смешанных единоборств он был близок к победе. Возможно, если Адесанья подкорректирует свой план на бой, то сможет увеличить свои шансы на победу, но сложно сказать, действительно ли это поможет», — приводит слова Блаховича MMA News.



В ноябре на турнире по смешанным единоборствам UFC 281 Алекс Перейра одержал победу техническом нокаутом над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом в среднем весе.