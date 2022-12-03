Туиваса назвал недооценённое качество Сириля Гана

Австралийский боец смешанных единоборств Тай Туиваса, выступающий в тяжёлом весе UFC, назвал недооценённое качество француза Сириля Гана, которому он уступил в сентябре нокаутом.



«Чёрт возьми, Ган очень быстрый. Просто намного быстрей, чем ты думаешь, когда готовишься к нему или смотришь его поединки по телевизору. Я вышел с ним в октагон, и у меня была такая реакция… Я просто не успевал. Было невероятно тяжело попасть по нему хоть киком, хоть панчем. Но я также получил необходимый опыт и в следующий раз подстроюсь под Гана», — рассказал Туиваса на записи подкаста с Даниэлем Кормье.



Тай Туиваса в следующем своём поединке сойдётся с российским бойцом Сергеем Павловичем. Бой состоится в рамках очередного турнира UFC on ESPN, который пройдёт в ночь на 4 декабря мск в Орландо.

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