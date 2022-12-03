Исмаилов — Шлеменко: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам от промоутерской компании RCC.

В главном бою именитый российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов (17-3) встретится с бывшим чемпионом Bellator соотечественником Александром Шлеменко (61-14).

Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.

Главный бой вечера начнётся не ранее 21:30 мск. Поединок в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко – Исмаилов: