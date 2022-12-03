Мохнаткина победила Агиар на турнире RCC 13
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Завершился поединок MMA-турнира RCC 13, который в настоящий момент проходит в Екатеринбурге. Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Марина Мохнаткина встретилась с бразильянкой Татьяной Агиар.
Победу болевым приёмом в третьем раунде одержала Мохнаткина. Успех стал для 34-летней россиянки вторым после поражения единогласным решением от именитой американки Кайлы Харрисон в рамках турнира американского промоушена PFL, состоявшегося в мае 2022 года.
Напомним, в главном бою турнира RCC 13 сразятся именитые российские средневесы Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3) и Александр «Шторм» Шлеменко (61-14). Победитель получит специальный пояс промоушена. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало встречи – не ранее 21:30 мск.
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