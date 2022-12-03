Марина Мохнаткина прокомментировала победу на турнире RCC 13

Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Марина Мохнаткина прокомментировала победу над бразильянкой Татьяной Агиар, поединок с которой состоялся на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Напомним, Мохнаткина победила болевым приёмом в третьем раунде.

«Безумно соскучилась по российской аудитории, так приятно выступать дома! Стены всё-таки помогают. Огромная благодарность моему тренеру Расулу, который диктовал мне от раунда к раунду, что надо делать. Первый – мы делали разведку, потому что не видели её боёв. Во втором была установка переводить и делать контроли, а в третьем, мне тренер сказал, обязательно нужно делать болевой. Уже конец, и я понимаю, что установку не выполняю. И получилось.

Она крепкая спортсменка, не скажу, что высокого класса. У меня действующий контракт с PFL в Гран-при за 1 млн долларов, новая весовая категория, и мы хотели попробовать этот вес. Посмотреть, как пройдёт подготовка, сгонка. И месяц декабрь, чтобы долго не простаивать и видеть свои ошибки и совершенствоваться», – сказал спортсменка в интервью «Чемпионату».