«Кто меня остановит?» Тайсон Фьюри заявил о желании провезти алкоголь на ЧМ в Катаре
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что намерен провезти алкоголь на чемпионат мира по футболу в Катаре, где в настоящий момент болельщикам запрещено употреблять спиртное.
Фьюри сообщил, что собирается посетить матч 1/8 финала между сборными Англии и Сенегала, который состоится 4 декабря.
«Не могу дождаться, когда устрою шоу [о своём поединке с соотечественником Дереком Чисорой]. Чувствую себя фантастически. Я всегда побеждаю, как и сборная Англии.
Я собираюсь спрятать несколько ящичков в своём багаже. Кто меня остановит? Я не алкоголик, но я просто дьявол в выпивке. Вспомните Евро-2016, когда я угостил 200 фанатов», – приводит слова бойца издание The Sun.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
19:59
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:11
-
17:58
-
17:19
-
17:00
-
16:55
-
15:58
-
14:59
-
14:37
-
14:07
-
14:06
-
13:28
-
13:00
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
11:28
-
10:48
-
10:30
-
10:28
-
09:44
-
09:43
-
08:42
-
08:00
-
07:39
-
00:52
-
00:30
- 2 декабря 2022
-
23:38
-
23:26
-
22:45
-
22:33
Партнерский контент