«Кто меня остановит?» Тайсон Фьюри заявил о желании провезти алкоголь на ЧМ в Катаре

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что намерен провезти алкоголь на чемпионат мира по футболу в Катаре, где в настоящий момент болельщикам запрещено употреблять спиртное.

Фьюри сообщил, что собирается посетить матч 1/8 финала между сборными Англии и Сенегала, который состоится 4 декабря.

«Не могу дождаться, когда устрою шоу [о своём поединке с соотечественником Дереком Чисорой]. Чувствую себя фантастически. Я всегда побеждаю, как и сборная Англии.

Я собираюсь спрятать несколько ящичков в своём багаже. Кто меня остановит? Я не алкоголик, но я просто дьявол в выпивке. Вспомните Евро-2016, когда я угостил 200 фанатов», – приводит слова бойца издание The Sun.