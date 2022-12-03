Корешков назвал главную опасность Исмаилова в бою со Шлеменко

Российский боец Bellator Андрей Корешков высказался о поединке соотечественников Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, который состоится сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге.
«Не могу не сделать какое-то предсказание на этот бой, потому что я нахожусь в углу Александра и всем сердцем буду за него болеть, помогать всем, чем могу. И буду ждать его победы. Не исключаю, что Александр может победить в первом раунде.
Самая главная опасность Исмаилова? У Маги хорошо получается навязывать свою манеру, а именно резкие выпады на сближении, также он миксует их с борьбой, и это опасно… Грубо говоря, от ударов к борьбе он переходит очень быстро и эффективно», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13
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