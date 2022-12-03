Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен гонорар Чисоры за чемпионский бой с Фьюри

Стал известен гонорар Чисоры за чемпионский бой с Фьюри
Комментарии

Претендент на чемпионский титул в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора (33-12, 23 KO) заработает £ 2 млн ($ 2,45 млн) за поединок с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO), сообщает издание Mirror.

О гонораре Цыганского короля не сообщается, однако ожидается, что он заработает не менее £ 10 млн ($ 12,3 млн). Напомним, за свой последний поединок против Диллиана Уайта в конце апреля Фьюри получил около £ 25 млн ($ 30,8 млн).

Предстоящий поединок на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания), который состоится сегодня, в ночь с 3 на 4 декабря мск, станет для бойцов третьим. В июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE Возвращение Цыганского короля. Фьюри хотел Усика, но бить будет беднягу Чисору. LIVE

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022