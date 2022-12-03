Стал известен гонорар Чисоры за чемпионский бой с Фьюри

Претендент на чемпионский титул в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора (33-12, 23 KO) заработает £ 2 млн ($ 2,45 млн) за поединок с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO), сообщает издание Mirror.

О гонораре Цыганского короля не сообщается, однако ожидается, что он заработает не менее £ 10 млн ($ 12,3 млн). Напомним, за свой последний поединок против Диллиана Уайта в конце апреля Фьюри получил около £ 25 млн ($ 30,8 млн).

Предстоящий поединок на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания), который состоится сегодня, в ночь с 3 на 4 декабря мск, станет для бойцов третьим. В июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

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