Али Абдулхаликов победил Тимура Нагибина единогласным решением судей на RCC 13

Завершился поединок MMA-турнира RCC 13, который в настоящий момент проходит в Екатеринбурге. Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Али Абдулхаликов встретился с соотечественником Тимуром Нагибиным.

Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Абдулхаликова единогласным судейским решением. Победа стала для 29-летнего бойца первой после поражения от грузина Раула Тутараули на турнире RCC 12 в августе.

Напомним, в главном бою турнира RCC 13 сразятся именитые российские средневесы Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3) и Александр «Шторм» Шлеменко (61-14). Победитель получит пояс промоушена, разработанный специально для их боя. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало встречи – не ранее 22:00 мск.