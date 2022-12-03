Али Абдулхаликов победил Тимура Нагибина единогласным решением судей на RCC 13
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Завершился поединок MMA-турнира RCC 13, который в настоящий момент проходит в Екатеринбурге. Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Али Абдулхаликов встретился с соотечественником Тимуром Нагибиным.
Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Абдулхаликова единогласным судейским решением. Победа стала для 29-летнего бойца первой после поражения от грузина Раула Тутараули на турнире RCC 12 в августе.
Напомним, в главном бою турнира RCC 13 сразятся именитые российские средневесы Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3) и Александр «Шторм» Шлеменко (61-14). Победитель получит пояс промоушена, разработанный специально для их боя. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало встречи – не ранее 22:00 мск.
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