Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдулхаликов победил Тимура Нагибина единогласным решением судей на RCC 13

Али Абдулхаликов победил Тимура Нагибина единогласным решением судей на RCC 13
Комментарии

Завершился поединок MMA-турнира RCC 13, который в настоящий момент проходит в Екатеринбурге. Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Али Абдулхаликов встретился с соотечественником Тимуром Нагибиным.

Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Абдулхаликова единогласным судейским решением. Победа стала для 29-летнего бойца первой после поражения от грузина Раула Тутараули на турнире RCC 12 в августе.

Напомним, в главном бою турнира RCC 13 сразятся именитые российские средневесы Магомед «Лысый хищник» Исмаилов (17-3) и Александр «Шторм» Шлеменко (61-14). Победитель получит пояс промоушена, разработанный специально для их боя. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало встречи – не ранее 22:00 мск.

RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Шторм посрамит критиков и нокаутирует Магу? LIVE RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Шторм посрамит критиков и нокаутирует Магу? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022