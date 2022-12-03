Шара Буллет победил Михаила Рагозина единогласным решением на RCC 13

Завершился поединок MMA-турнира RCC 13, который в настоящий момент проходит в Екатеринбурге. Российский боец среднего веса (до 84 кг) Михаил Рагозин встретился с соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

Бойцы начали поединок в неспешном темпе. Магомедов традиционно сделал ставку на работу ногами с дистанции. Рагозин же пытался поймать соперника на акцентированный удар рукой. Под занавес раунда Магомедов поскользнулся после бэкфиста, после чего Рагозин попытался провести удушающий приём, но безрезультатно.

Во втором раунде Рагозин попытался усилить прессинг, но удары Магомедова по ногам и по корпусу вынудили его вновь перевести встречу в центр клетки.

Третий раунд прошёл под диктовку Магомедова, расстреливавшего Рагозина ударами ногами по этажам и в середине пятиминутки успешно реализовавшего тейкдаун.

Результат поединка: победа Магомедова единогласным решением.