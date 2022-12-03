Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет: считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса

Шара Буллет: считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса
Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу над соотечественником Михаилом Рагозиным, поединок с которым состоялся на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

«Чувствую себя прекрасно. Считаю, что стал чемпионом RCC ММА. Рагозин, Мартынов — это были лучшие бойцы, достойные соперники, давно дерутся и побеждают. И мне удалось их победить, считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса. Надеюсь, что в скором времени и пояс появится.

Отличный бой. Миша не зажимался, он работал, показывал красоту для зрителей, не боялся. Мне хотелось немного раскрепоститься, почувствовать клетку. На самом деле не устал, можно было добавить темпа. Я читал его проходы и выкидывал колени. Первый раз он блефанул, но во второй он понял, что я читаю его, и решил не рисковать. Я хотел на зрителя поработать. Миша такой соперник, которого не хотелось нокаутировать, чтобы он вернулся в октагон», – сказал боец в интервью «Чемпионату».

Новость по теме
Шара Буллет победил Михаила Рагозина единогласным решением на RCC 13
RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Шторм посрамит критиков и нокаутирует Магу? LIVE RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Шторм посрамит критиков и нокаутирует Магу? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022