Шара Буллет: считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу над соотечественником Михаилом Рагозиным, поединок с которым состоялся на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.
«Чувствую себя прекрасно. Считаю, что стал чемпионом RCC ММА. Рагозин, Мартынов — это были лучшие бойцы, достойные соперники, давно дерутся и побеждают. И мне удалось их победить, считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса. Надеюсь, что в скором времени и пояс появится.
Отличный бой. Миша не зажимался, он работал, показывал красоту для зрителей, не боялся. Мне хотелось немного раскрепоститься, почувствовать клетку. На самом деле не устал, можно было добавить темпа. Я читал его проходы и выкидывал колени. Первый раз он блефанул, но во второй он понял, что я читаю его, и решил не рисковать. Я хотел на зрителя поработать. Миша такой соперник, которого не хотелось нокаутировать, чтобы он вернулся в октагон», – сказал боец в интервью «Чемпионату».
- 3 декабря 2022
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