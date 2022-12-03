Иван Штырков одержал победу над Асылжаном Бакытжанулы в соглавном бою RCC 13

Завершилось соглавное событие MMA-турнира RCC 13 в Екатеринбурге. Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Иван Штырков встретился с казахстанцем Асылжаном Бакытжанулы.

Казахстанец со старта попытался работать первым номером. В середине первого раунда Штырков смог перевести соперника в борьбу, перехватил инициативу и в концовке нанёс несколько тяжёлых ударов локтем.

Во втором раунде казахстанский боец снова пошёл вперёд, инициировав несколько опасных разменов. За две минуты до конца отрезка Штырков потряс соперника ударом рукой, после чего ненадолго захватил контроль в партере. Концовка пятиминутки прошла в стойке.

В третьем раунде Штырков резко сбросил темп, чем и воспользовался Бакытжанулы, сделавший акцент на работу руками. Россиянин же в размены старался не ввязываться и всячески «сушил» бой, попытавшись завершить встречу на тихой волне.

Результат поединка: победа Штыркова единогласным решением.