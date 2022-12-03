Видеообзор боя Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко

Завершилось главное событие турнира RCC 13, который состоялся сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге. Российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед «Лысый хищник» Исмаилов встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».

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Победа над Шлеменко стала для 36-летнего Исмаилова первой после досрочного поражения от Владимира Минеева, поединок с которым состоялся в октябре 2021 года.

Ранее в интервью Исмаилов прокомментировал победу над Шлеменко.