Исмаилов: реванша со Шлеменко не будет. Я не соглашусь

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов отреагировал на желание соотечественника Александра Шлеменко провести реванш после поражения в поединке, который состоялся сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.

«Саша непростой оппонент, он реальный. В моём воображении он дышал огнём, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый? Он — уровень, потому что я считаю, что это лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей.

Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его в бэкфисте. Он реально Шторм. Пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает в голову, опять остановился — и с руки. Я ему сказал, что я остановился, когда капа выпала. И, когда мы выходим, он сказал, что я его в голову ударил. Реванша не будет. Я не соглашусь. Какой реванш?» – цитирует бойца пресс-служба RCC.