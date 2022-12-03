Исмаилов: реванша со Шлеменко не будет. Я не соглашусь

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов отреагировал на желание соотечественника Александра Шлеменко провести реванш после поражения в поединке, который состоялся сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.
«Саша непростой оппонент, он реальный. В моём воображении он дышал огнём, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый? Он — уровень, потому что я считаю, что это лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей.
Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его в бэкфисте. Он реально Шторм. Пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает в голову, опять остановился — и с руки. Я ему сказал, что я остановился, когда капа выпала. И, когда мы выходим, он сказал, что я его в голову ударил. Реванша не будет. Я не соглашусь. Какой реванш?» – цитирует бойца пресс-служба RCC.
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