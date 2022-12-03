Исмаилов: пять раундов я отработал. Хлеборезки закрыли!

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов ответил болельщикам, посчитавшим перед его поединком с соотечественником Александром Шлеменко, что у него возникнут проблемы с выносливостью.
«Если Мага два раунда с Сашей простоит, то у Маги нет шансов? А если три раунда, то вообще хана? Проблем не было, да? Я в четвёртом работал. Саша — рубака, именно таким я представлял наш бой с Сашей. Это рубка бескомпромиссная. Он мне её навязывал, я ему. Я не отступал, шёл вперёд.
Ко мне вопросов нет? Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, – хлеборезки закрыли! А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе», – приводит слова бойца пресс-служба RCC.
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