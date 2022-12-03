Тренер Канело хочет, чтобы реванш с Биволом прошёл в весе мексиканца

Эдди Рейносо, тренер мексиканского чемпиона мира в четырёх весовых категориях и обладателя всех титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса, хотел бы, чтобы реванш с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом прошёл в дивизионе его подопечного, сообщил промоутер Эдди Хирн.
«Это то, что мне сказал вчера Эдди Рейносо. Я сообщил ему, что Джон Райдер является планом для нас, после чего – Дмитрий Бивол. Эдди сказал, чтобы Дмитрию предоставили возможность стать абсолютным чемпионом во втором среднем весе.
Но я знаю, что Канело сказал: «Я хочу побить его в полутяжёлом весе». Посмотрим, как всё получится. Дмитрию Биволу нужны пояса и наследие. И мы должны быть уверены, что дадим ему шанс добиться этого. Конечно же, Бетербиев также входит в наши планы», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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