Тренер Канело хочет, чтобы реванш с Биволом прошёл в весе мексиканца

Эдди Рейносо, тренер мексиканского чемпиона мира в четырёх весовых категориях и обладателя всех титулов во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса, хотел бы, чтобы реванш с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом прошёл в дивизионе его подопечного, сообщил промоутер Эдди Хирн.

«Это то, что мне сказал вчера Эдди Рейносо. Я сообщил ему, что Джон Райдер является планом для нас, после чего – Дмитрий Бивол. Эдди сказал, чтобы Дмитрию предоставили возможность стать абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

Но я знаю, что Канело сказал: «Я хочу побить его в полутяжёлом весе». Посмотрим, как всё получится. Дмитрию Биволу нужны пояса и наследие. И мы должны быть уверены, что дадим ему шанс добиться этого. Конечно же, Бетербиев также входит в наши планы», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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