Шлеменко не смог одержать победу в третьем бою подряд

Бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) российский ветеран Александр Шлеменко, вчера, 3 декабря, проигравший в главном бою турнира RCC 13 против соотечественника Магомеда Исмаилова, не смог одержать победу в третьем выступлении подряд.

Напомним, поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».

В августе на турнире RCC 12 Шлеменко проиграл техническим нокаутом в первом раунде сербу Александру Иличу, добившему его в партере после попадания коленом в голову. После, на турнире SFC 5 в сентябре, Шлеменко не смог победить бразильца Клебера Соузу – поединок завершился вничью по итогам трёх раундов.

В последний раз Александр побеждал 17 октября 2021 года на EFC 42. Тогда единогласным решением судей Шторм оказался сильнее Артура Гусейнова.

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Интервью с Александром Шлеменко перед RCC 13