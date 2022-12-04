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Фьюри рассказал, с кем он проведёт бой, если сорвётся поединок с Усиком

Фьюри рассказал, с кем он проведёт бой, если сорвётся поединок с Усиком
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о своём следующем поединке.

«Следующим хочу Усика. А если не выйдет, то Джо Джойса. Готов драться в любом месте», — сказал Фьюри после победы над Дереком Чисорой.

Напомним, Фьюри одержал победу над Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок.

Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

Тайсон Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью. Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксёрской карьере.

Ранее Фьюри планировал провести бой с Александром Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.

Ранее Джо Джойс раскритиковал Фьюри за желание боя с Усиком, отметив, что украинский болксёр слишком мал для «Цыганского короля».

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