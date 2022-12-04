Тайсон Фьюри и Александр Усик провели дуэль взглядов. Фото

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, украинец Александр Усик провели дуэль взглядов после вечера бокса в Лондоне.



Напомним, в главном поединке вечера Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок.



Тайсон Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью. Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксёрской карьере.



Сразу после боя Фьюри вызвао на бой Усика, однако отметил, что если этот поединок сорвётся, то он готов провести бой с Джо Джойсом.



Ранее Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.