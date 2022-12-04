Джо Джойс согласился на бой с Тайсоном Фьюри

Британский боксёр, претендент на титул в супертяжёлом весе Джо Джойс отреагировал на вызов на бой от чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Тот готов сразиться с Джойсом, если не состоится бой с Александром Усиком.
«Погнали!» – отреагировал на вызов Джойс.
Ранее Фьюри планировал провести бой с Александром Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.
Недавно Джо Джойс раскритиковал Фьюри за желание боя с Усиком, отметив, что украинский болксёр слишком мал для «Цыганского короля».
Напомним, Фьюри одержал победу над Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.
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