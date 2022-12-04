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Фото: реакция Александра Усика на оскорбления Тайсона Фьюри

Фото: реакция Александра Усика на оскорбления Тайсона Фьюри
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Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик эмоционально отреагировал на оскорбления со стороны чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Напомним, после победы над Дереком Чисорой Фьюри обратился к украинцу, назвав его «кроликом» и «карликом», вызвав украинца на бой.

Напомним, в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания) Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок.

Тайсон Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью. Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксёрской карьере.

Сразу после боя Фьюри вызвао на бой Усика, однако отметил, что если этот поединок сорвётся, то он готов провести бой с Джо Джойсом.

Ранее Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.

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