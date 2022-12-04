Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя турнира UFC Fight Night

В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США, проходит очередной турнир UFC Fight Night. В одном из боёв основного карда российский тяжеловес Сергей Павлович провёл поединок против четвёртого номера рейтинга UFC — Тая Туивасы.

Поединок завершился досрочной победой Павловича нокаутом на первой минуте боя.

Напомним, Тай Туиваса свой последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 209 в Париже (Франция). Его соперником был французский тяжеловес Сириль Ган. Туиваса проиграл нокаутом в третьем раунде поединка. На счету Тая 19 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел шесть поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.



Павлович в своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 277 в июле, нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса. На счету российского бойца 17 побед и одно поражение.