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Томпсон досрочно победил Холланда на UFC Fight Night

Томпсон досрочно победил Холланда на UFC Fight Night
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В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США, проходит очередной турнир UFC Fight Night. В рамках главного боя американский боец Кевин Холланд провёл поединок с соотечественником Стивеном Томпсоном.

Бой завершился досрочной победой Стивена Томпсона в четвёртом раунде.

В послужном списке Холланда 23 победы и девять поражений. В своём последнем поединке он встречался со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и проиграл ему в первом раунде самбишном. Этот бой прошёл в сентябре.

На счету Стивена Томпсона в профессиональной карьере 17 побед, шесть поражений и одна ничья. В своём последнем бою американец уступил Белалу Мухаммаду единогласным решением судей. Поединок состоялся в декабре прошлого года.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 42), Орландо, США
Стивен Томпсон (W) - Кевин Холланд
04 декабря 2022, воскресенье. 08:40 МСК
Стивен Томпсон
Окончено
TKO
Кевин Холланд
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