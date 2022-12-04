Томпсон досрочно победил Холланда на UFC Fight Night
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В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США, проходит очередной турнир UFC Fight Night. В рамках главного боя американский боец Кевин Холланд провёл поединок с соотечественником Стивеном Томпсоном.
Бой завершился досрочной победой Стивена Томпсона в четвёртом раунде.
В послужном списке Холланда 23 победы и девять поражений. В своём последнем поединке он встречался со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и проиграл ему в первом раунде самбишном. Этот бой прошёл в сентябре.
На счету Стивена Томпсона в профессиональной карьере 17 побед, шесть поражений и одна ничья. В своём последнем бою американец уступил Белалу Мухаммаду единогласным решением судей. Поединок состоялся в декабре прошлого года.
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