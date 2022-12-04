Видео нокаута в поединке Павлович — Туиваса

В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США, проходит очередной турнир UFC Fight Night. В одном из боёв основного карда российский тяжеловес Сергей Павлович провёл поединок против четвёртого номера рейтинга UFC — Тая Туивасы. Бой завершился досрочной победой Павловича нокаутом на первой минуте.

Права на видео принадлежат UFC.

На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.

В рамках основного события вечера американец Кевин Холланд встретится с соотечественником Кевином Томпсоном.

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