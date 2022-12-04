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UFC on ESPN: результаты всех боёв турнира

UFC on ESPN: результаты всех боёв турнира
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В Орландо завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN.

В главном бою вечера Стивен Томпсон одержал победу техническим нокаутом над Кевином Холландом. Также на этом турнире российский боец в тяжёлом весе Сергей Павлович выиграл у Тая Туивасы уже на первой минуте поединка.

Предварительный кард:

Ясмин Хауреги — Истела Нунес — победа Хауреги техническим нокаутом;

Фрэнсис Маршалл — Марсело Рохо — победа Маршалла нокаутом;

Натан Леви — Хенаро Вальдес — победа Леви единогласным решением судей;

Джонатан Пирс — Даррен Элкинс — победа Пирса единогласным решением судей;

Майкл Джонсон — Марк Диакези — победа Джонсона единогласным решением судей;

Клэй Гуида — Скотт Хольцман — победа Гуиды раздельным решением судей;

Анджела Хилл — Эмили Дюкот — победа Хилл единогласным решением судей;

Филип Роу — Нико Прайс — победа Роу техническим нокаутом;

Главный кард:

Эрик Андерс — Кайл Дакас — победа Андерса техническим нокаутом;

Роман Долидзе — Джек Херманссон — победа Долидзе техническим нокаутом;

Сергей Павлович — Тай Туиваса — победа Павловича техническим нокаутом;

Матеус Николау — Мэтт Шнелл — победа Николау техническим нокаутом;

Рафаэль дос Аньос — Брайан Барберена — победа дос Аньоса удушающим приёмом;

Стивен Томпсон — Кевин Холланд — победа Холланда техническим нокаутом.

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