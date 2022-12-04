UFC on ESPN: результаты всех боёв турнира

В Орландо завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN.



В главном бою вечера Стивен Томпсон одержал победу техническим нокаутом над Кевином Холландом. Также на этом турнире российский боец в тяжёлом весе Сергей Павлович выиграл у Тая Туивасы уже на первой минуте поединка.



Предварительный кард:



Ясмин Хауреги — Истела Нунес — победа Хауреги техническим нокаутом;



Фрэнсис Маршалл — Марсело Рохо — победа Маршалла нокаутом;



Натан Леви — Хенаро Вальдес — победа Леви единогласным решением судей;



Джонатан Пирс — Даррен Элкинс — победа Пирса единогласным решением судей;



Майкл Джонсон — Марк Диакези — победа Джонсона единогласным решением судей;



Клэй Гуида — Скотт Хольцман — победа Гуиды раздельным решением судей;



Анджела Хилл — Эмили Дюкот — победа Хилл единогласным решением судей;



Филип Роу — Нико Прайс — победа Роу техническим нокаутом;



Главный кард:



Эрик Андерс — Кайл Дакас — победа Андерса техническим нокаутом;



Роман Долидзе — Джек Херманссон — победа Долидзе техническим нокаутом;



Сергей Павлович — Тай Туиваса — победа Павловича техническим нокаутом;



Матеус Николау — Мэтт Шнелл — победа Николау техническим нокаутом;



Рафаэль дос Аньос — Брайан Барберена — победа дос Аньоса удушающим приёмом;



Стивен Томпсон — Кевин Холланд — победа Холланда техническим нокаутом.